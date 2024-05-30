Повідомлено про підозру очільнику російської катівні на тимчасово окупованій Луганщині Охріменку, - СБУ

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного поплічника окупантів з тимчасово захопленої частини Луганщини, який очолив місцеву катівню і особисто брав участь у численних тортурах.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Ігоря Охріменка – колишнього посадовця місцевого підрозділу розформованої міліції, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Після захоплення Старобільська він пішов на співпрацю з агресором, а вже у червні 2022 року, за погодження керівництва федеральної служби виконання покарань РФ, його призначили очільником окупаційної тюрми. Фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні.

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Згідно з даними слідства, саме Охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей. Крім цього, фігурант особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у застінках. Незаконно ув’язнених тримали тривалий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл. У такий спосіб Охріменко "вибивав" згоду потерпілих на співпрацю з окупантами. Пізніше його призначили очільником іншого окупаційного "СІЗО" у тимчасово захопленому Луганську, де він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

Раніше повідомлялося, що Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32 українських військовополонених.