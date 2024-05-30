Від 50 до 100 тисяч снарядів за чеською ініціативою прибудуть в Україну в червні, - представник уряду Копечний

Перша партія снарядів за чеською ініціативою прибуде в Україну уже червні. Йдеться про кількість від 50 до 100 тисяч боєприпасів.

Про це сказав на брифінгу представник уряду Чехії з питань України Томаш Копечний, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", - розповів Копечний.

Він зазначив, що наразі шість країн відгукнулися на ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Купівлю боєприпасів для Києва профінансували Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада, а також Чехія. Відомо, що Німеччина надала 600 мільйонів євро, а Португалія - 100 мільйонів. Фінансові внески інших держав не розголошуються.

Представник чеського уряду розповів, що нині є фінансові ресурси і можливість отримати 500 тисяч снарядів для ЗСУ і доставити їх цьогоріч. За його словами, це коштуватиме 1,7 мільярда євро.

Копечний також додав, що терміни поставок залежить він фінансування, а також наявності самих снарядів. Крім цього, він зазначив, що РФ намагається "саботувати" закупівлі, оскільки теж полює за боєприпасами.

"Якщо ми швидші – то снаряди йдуть Україні, а якщо ми повільні – то це йде Росії", - сказав Копечний.

За його словами, Чехія шукає снаряди для України по всьому світу. Проте він не став називати, які саме країни постачають боєприпаси. Раніше міжнародні ЗМІ серед можливих країн-постачальників називали Південну Корею, Туреччину та Південну Африку.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.