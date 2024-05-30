Україна все ще може перемогти, якщо підтримка НАТО триватиме, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вірить, що Україна може перемогти, але тільки за підтримки країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує хоробро битися, але виклики, які стоять перед нею, стають дедалі більшими й зростають. Україна ще може перемогти, але тільки з тривалою та міцною підтримкою союзників по НАТО", - сказав він перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО.

За словами генсека, завтрашнє неформальне засідання "буде важливим моментом у підготовці майбутнього саміту у Вашингтоні".

"Коли лідери зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки щодо інвестування в нашу безпеку, в посилення зв'язків з партнерами й підтримку України. На саміті НАТО в липні ми плануємо поставити нашу підтримку на міцнішу основу, включно з більшою роллю НАТО в координуванні допомоги у сфері безпеки й навчанні, як і в багаторічних фінансових зобов'язаннях", - додав Столтенберг.

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