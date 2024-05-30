Окупанти скинули авіабомбу на селище Руська Лозова на Харківщині: двох чоловіків травмовано, пошкоджено будинки (оновлено)

Удень 30 травня російська армія завдала авіаудару КАБом по Руській Лозовій на Харківщині. Двоє чоловіків дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

"Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій", - написав він.



Як зазначив Задоренко, профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що 30 травня орієнтовно о 16:00 ворог завдав авіаудар по с. Руська Лозова. 51-річний чоловік дістав поранення, його госпіталізували. У чоловіка 52 років акубаротравма, медики надали його допомогу на місці. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, сьогодні від ранку російські окупаційні війська завдали ударів по 4 населених пунктах Харківщини, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема дитина.