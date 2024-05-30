Новини

ПАРЄ пропонує країнам ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України

2 58417
біженці
Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", - йдеться в документі, який стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.

Комісія зокрема просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".

В ухваленому проєкті резолюції перераховано також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пропонує рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС

На кінець березня 2024 року в ЄС було 4,2 млн біженців з України.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dust
    "Спочатку усі 73% на фронт.... " спробуйте їх знайти !

  • АРТЕМ Булискерия 55fa506a
    Не заздри , що скоїв помилку 2019 , а потім повірив у шашлики , а інші - ні

    Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019

    Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Знаю таких, що голосували за зелень. Мають 3-х дітей. Старшому скоро 17, зібрались виїжджати за кордон. Уже візи зробили.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини