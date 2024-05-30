ПАРЄ пропонує країнам ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", - йдеться в документі, який стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.
Комісія зокрема просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".
В ухваленому проєкті резолюції перераховано також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".
На кінець березня 2024 року в ЄС було 4,2 млн біженців з України.