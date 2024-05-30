На берег Тиси винесло тіло чоловіка, - ДПСУ
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Румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси. Це вже 10-й потопельник від початку травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.
Як зазначається, чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків, та повідомили українських прикордонників.
У Держприкордонслужбі вкотре закликали не ризикувати власним життям, адже, на жаль, щастить вийти з Тиси живим не всім.
Нагадаємо, зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.