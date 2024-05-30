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На берег Тиси винесло тіло чоловіка, - ДПСУ

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тиса
Румунські прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси. Це вже 10-й потопельник від початку травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Як зазначається, чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків, та повідомили українських прикордонників.

У Держприкордонслужбі вкотре закликали не ризикувати власним життям, адже, на жаль, щастить вийти з Тиси  живим не всім.

Також дивіться: Четверо чоловіків хотіли перетнути Тису на двох дитячих надувних кругах: Переправнику заплатили по $4000 з кожного, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОУ Тисі знову виявили тіло чоловіка

Нагадаємо, зафіксовано вже понад 30 фактів виявлення тіл під час спроби перетину кордону Тисою.

Автор: Леся Карпенко

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