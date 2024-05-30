17-річні громадяни, які перебувають за кордоном, не зможуть дистанційно стати на військовий облік, - ЗМІ

Для постановки на військовий облік 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають приїхати до України. Зробити це дистанційно неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що оновлення даних через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", - цитує видання Міноборони.

Наразі сформувати військово-обліковий документ в електронному вигляді без фізичної постановки на військовий облік у ТЦК неможливо. Встановлення мобільного застосунку Резерв+ і надання даних про свою адресу, email та мобільний телефон не дорівнює постановці на облік.

"Таким чином, якщо чоловіку виповнюється 17 років, і він перебуває за кордоном, він має повернутися до України, де стати на військовий облік", - йдеться в матеріалі.

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