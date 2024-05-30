Новини

Окупанти планують посилити заходи примусу через низький рівень мобілізації у Криму: план виконано на 34%, - Центр нацспротиву

2 01816
Мобілізація в Криму
Окупаційні військкомати не змогли виконати план призову мешканців тимчасово захопленого Криму до лав окупаційної армії, нині він становить 34%.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Наразі план виконали на 34% від необхідного рівня, відтак виконувач ролі керівника Криму Сергій Аксьонов провів нараду із силовиками, аби посилити мобілізаційні заходи та вербування місцевого населення на смерть у війні Володимира Путіна.

Як зауважують у ЦНС, війна не популярна серед місцевого населення, яке не бажає стати жертвою "хворих амбіцій божевільного диктатора" та його посіпак, та воювати проти рідної країни. Таким чином, росіяни планують збільшити заходи примусу на півострові.

Читайте: Росія скасувала "танковий біатлон", щоб уникнути критики цього заходу, а також через нестачу кваліфікованого військового персоналу та техніки, - британська розвідка

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Izia Sidoroff
    Хочу, щоб пішли сини-зяті моїх бувших сусідів та знайомих. Бо в своїй більшості вони закацапидлені. Тож хай їх повбивають, бо вигнати їх буде проблематично після звільнення. Вони місцеві і з українськими паспортами.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а хто казав, що буде юридична проблема вигнати понаєхавших з криму?
    вони всі здохнуть під херсоном.
  • НБ
    "Популярність війни" прямо пропорційна стану ЗСУ. Коли є чим вбивати кацапа війна в кайф. Коли зброї не вистачає настрої починають коливатися. Аж тут приходить нова партія снарядів, ракет і ще якихось смертельних "ніштяків" і двіжуха відроджується з новою силою. Це ж як прикро прожити життя і не вбити жодного кацапського окупанта. ... Спішіть творити добро, бо хтось його вбє без вас. І що потім згадувати на старості довгими сумними вечорами за кухлем пива...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини