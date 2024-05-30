Байден зустрінеться з Макроном у Парижі 8 червня: президенти обговорять необхідність довготермінової підтримки України

Президент США Джо Байден здійснить свій перший державний візит до Франції. Очікується, що 8 червня глава Білого дому зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це пише Reuters з посиланням на канцелярію президента Франції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американський лідер прибуде до Франції на початку червня для того, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії.

Після цього 8 червня Байдена та першу леді США Джилл Байден прийматиме французький лідер Емманюель Макрон. Президенти обговорять низку питань, серед яких і необхідність довготермінової підтримки України.

"Президенти обговорять необхідність довготермінової та непохитної підтримки України, а також шляхи зміцнення двосторонньої співпраці з економічних, космічних та ядерних питань", - йдеться у заяві канцелярії президента Франції.

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Крім цього, зазначається, що державний візит Байдена дозволить "тісніше координувати" дії Франції та США щодо світових криз напередодні міжнародних подій, таких як саміт G7 в червні та саміт НАТО у Вашингтоні в липні.

Наступного тижня світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 160 тисяч військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент, щоб розгромити нацистську Німеччину.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає заходи у Франції до річниці висадки союзників у Нормандії. 6 червня він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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