Сили оборони півдня за добу ліквідували 143 окупанти та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян
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Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 143 окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 143 особи.
Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 7 гармат;
- 4 міномети;
- 21 одиницю авто-бронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 2 станції радіолокаційної боротьби;
- 1 човен.
Крім того, українські захисники знищили 2 місця зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти та бліндаж.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.