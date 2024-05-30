Сили оборони півдня за добу ліквідували 143 окупанти та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 143 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 143 особи.

Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

7 гармат;

4 міномети;

21 одиницю авто-бронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

2 станції радіолокаційної боротьби;

1 човен.

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Крім того, українські захисники знищили 2 місця зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти та бліндаж.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.