Керівнику оборонного підприємства з Миколаївщини повідомлено про підозру за розтрату понад 2 млн грн

Підозру отримали директор оборонного підприємства і керівник підрядної організації, який проводив модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Що скоїли зловмисники?

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та детективів теруправління БЕБ в Одеській області, посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт.

Також читайте: Держпідприємство заплатило 12 мільйонів за фіктивний ремонт в окупованому Маріуполі, – ДБР





Як зазначається, підрядник мав провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Роботи підрядник виконав, але не в повному обсязі. Проте, в офіційних документах були зовсім інші відомості.

"Директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт з неправдивими даними, на підставі яких комерційна структура отримала кошти на свої рахунки. Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень", - повідомили в Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директорці музею "Київська фортеця" оголосили підозру в розтраті 868 тис. грн на реставрації

Покарання за злочин

Директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.