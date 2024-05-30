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Керівнику оборонного підприємства з Миколаївщини повідомлено про підозру за розтрату понад 2 млн грн

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Директору оборонного підприємства повідомлено про підозру
Підозру отримали директор оборонного підприємства і керівник підрядної організації, який проводив модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Обом фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Що скоїли зловмисники?

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та детективів теруправління БЕБ в Одеській області, посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт.

На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства і директору комерційного повідомлено про підозру за розтрату

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На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства і директору комерційного повідомлено про підозру за розтрату

Як зазначається, підрядник мав провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Роботи підрядник виконав, але не в повному обсязі. Проте, в офіційних документах були зовсім інші відомості.

"Директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт з неправдивими даними, на підставі яких комерційна структура отримала кошти на свої рахунки. Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень", - повідомили в Нацполіції.

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Покарання за злочин

Директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    Керівник - лох. Акти "здачі-прійомкі" треба підписувати на мільярди. Як по захисних та оборонних спорудах. От тоді ти - "ехвєктівний менеджер".
  • Грицько Злий
    Подивіться не те старе чмо якому підозру оголошують. Ці совкові гниди не можуть по іншому керувати, ще й своїх вилупків цьому навчили. Тепер їхні вилупки в основному керують нашою державою.
  • Urs
    бо війна може раптово закінчиться, і навіть не встигнеш запобити.
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