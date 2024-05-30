Керівнику оборонного підприємства з Миколаївщини повідомлено про підозру за розтрату понад 2 млн грн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
Що скоїли зловмисники?
За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та детективів теруправління БЕБ в Одеській області, посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт.
Як зазначається, підрядник мав провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Роботи підрядник виконав, але не в повному обсязі. Проте, в офіційних документах були зовсім інші відомості.
"Директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт з неправдивими даними, на підставі яких комерційна структура отримала кошти на свої рахунки. Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень", - повідомили в Нацполіції.
Покарання за злочин
Директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру.
Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.