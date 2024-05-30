Унаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц" - 2 з них знищено: уточнення ГУР
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За уточненими даними, спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки МО повідомляє у фейсбуці.
"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу", - ідеться в повідомленні.
Тож загалом втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 - чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц".
"Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова", - додали в ГУР.
Нагадаємо, сьогодні зранку ГУР повідомляло, що вони знищили два російські катери "Тунец" в окупованому Криму.