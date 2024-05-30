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Унаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц" - 2 з них знищено: уточнення ГУР

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ГУР знищило два російських катери Тунец в Криму
За уточненими даними, спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки МО повідомляє у фейсбуці.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу", - ідеться в повідомленні.

Тож загалом втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 - чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц".

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"Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова", - додали в ГУР.

Нагадаємо, сьогодні зранку ГУР повідомляло, що вони знищили два російські катери "Тунец"  в окупованому Криму.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Прикол как раз в том, что параша их дооборудовала для охоты за морскими дронами.
    Вот они и поохотились этой ночью, сбив наши дроны своими корпусами.
  • Amber
    Хочеться дожити до того дня і часу , коли ліквідують цю непотріб
    і воєнного злочинця , путлєра 🤬
  • Dust
    помельчала черноморская флотилия рашки - в Криму залишилась мелкая рыбьошка

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