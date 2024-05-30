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МЗС України відповіло на антиукраїнські заяви прем’єра Грузії Кобахідзе: Виключно Росія відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл

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МЗС України
Міністерство закордонних справ України засуджує чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність.

Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл. Показово, що в згаданій заяві грузинського посадовця слово "Росія" не пролунало жодного разу", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зауважили, що відбувається послідовна та постійна деградація політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом важко відрізнити від заяв керівництва РФ.

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У коментарі наголошується, що РФ має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть.

"Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу", - підсумували в МЗС Уекраїни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Dmitriy Prudko
    Грузинський уряд на чолі з кобахідзе це маріонетковий уряд кремля, який працює над включенням Грузинської республіки в склад рашистської *********.
  • Bob Fayn
    А кажуть грузини"гордий" народ.
    Російсько-грузинська війна тривала п'ять днів - з 7 по 12 серпня 2008 року.
  • ВІКТОР 426d266c
    Зараз кацапня хоче провернути той самий фокус, що з Білоруссю, з допомогою місцевих прикормлених маріонеток настоїти країну проти Заходу, з подальшою ізоляцією від Європи, а значить Грузія впала під повний вплив мордору.
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