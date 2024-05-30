Офіс Генпрокурора розслідує привласнення Росією понад 1 700 тонн української агропродукції

З початку повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів. Українські прокурори скерували до суду 20 обвинувальних актів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Згідно з інформацією відомства, ідеться про понад 1 700 тонн агропродукції, незаконно вивезеної з окупованих територій. Ще одним злочином є руйнування та знищення сільськогосподарської інфраструктури внаслідок обстрілів та бойових дій.

"Вкрадену продукцію Росія систематично вивозить за кордон і продає покупцям на світовому ринку. При тому походження зерна та іншої агропродукції приховується", - повідомили в ОГПУ.

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"Українські прокурори вже отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів", - повідомив заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький під час Української зернової конференції, що відбулась у Києві.

Однак Росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій Росії, тому розслідування суттєво ускладнюється

Офіс Генерального прокурора закликав міжнародних партнерів, агротрейдерів та громадські організації допомагати у відстеженні міжнародного потоку вкраденої української агропродукції та фінансування цих незаконних продажів.

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Нагадаємо, з лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більш ніж половина з них відкрили підприємці з російських регіонів.