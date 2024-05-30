Зеленський подякував Литві за приєднання до коаліції щодо підтримки ППО України: Внесок Вільнюса для нас дуже цінний
Про це український лідер написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник Української держави зазначив, що внесок Литви у посилення протиповітряної оборони України є дуже цінним.
"Внесок Литви для нас дуже цінний. Швидке посилення протиповітряної оборони України є ключовим для протидії російській агресії, захисту нашого народу та оборони наших позицій на передовій", - йдеться у заяві українського лідера.
Зеленський також подякував Литві за те, що вона продовжує залишатися надійним союзником України.
"Я вдячний Литві за те, що вона допомагає нам досягти цих цілей і залишається надійним союзником України", - підкреслив президент.
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна приєднається до коаліції щодо підтримки України. Вищезгадану коаліцію очолюють Німеччина, Франція та США.