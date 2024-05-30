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Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних

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фракція ЄС у Раді
Депутати з "Європейської Солідарності" зареєстрували законопроєкт 11305 про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як пояснив народний депутат Володимир Арʼєв, "система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук все одно потрібно йти до ТЦК".

Нардеп наголосив, що всі військовозобов’язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.

"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів. Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн", – додав він.

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"Це відповідальність виконавчої гілки влади, тобто Кабміну. Під час обговорення закону про мобілізацію, під час питання від народних депутатів на комітеті щодо готовності ТЦК до того, що буде значна кількість людей, яка скористається послугами не через ЦНАП, не через Резерв+, а безпосередньо через ТЦК, Кабмін запевняв тоді, що вони готують розширення складу ТЦК, для того, щоб дати можливість. Але зараз ми з вами бачимо, що ніякого розширення не відбулося, але навантаження збільшилося в рази. Тобто ТЦК виявився не готовим до того, щоби механізм, закладений в закон, працював на 100%, як і Резерв+", – пояснила народна депутатка Ірина Фріз.

"ТЦК СП не будуть здатні надати можливість всім громадянам, які потребують оновлення своїх даних безпосередньо через ТЦК, вкластися в 60 днів. Тому цей термін 100% потрібно продовжувати, тому що інакше ми створюємо обов’язок для громадян, який вони не здатні виконати через вади механізмів, якими вони мають скористатися для оновлення своїх даних або для поновлення на військовому обліку", – наголошує Фріз.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Те, що терміни треба продовжити, було зрозуміло одразу. Бо організаторські здібності зеленої влади обмежуються вмінням організовувати масштабні крадіжки державного і громадського майна. А організувати оборону країни у них не вийшло.
  • Дмитрий Таммузовский
    Коли ЗЕ випихував Порошенко, то обіцяв загинути в бою за Крим. Тому й утворилася черга: спочатку Верховний головнокомандувач разом із своїми 🐸 прихильниками, а потім вже всі інші нормальні люди.
    Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    Мені ця ху-ня, нагадує гру, добрий поліцейський, і поганий поліцейський, хоча результат давно зрозумілий...
    Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
    Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
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