Російські дипломати не повинні користуватися існуючою в Європі свободою подорожування, оскільки саме цю свободу хочуть знищити, - Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив чому його країна ухвалила обмеження на пересування російських дипломатів на її території.

Про це заявив у Празі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який взяв участь у дискусії на тему "75 років НATO: як зберегти курс?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

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Так він зазначив, що Польща ухвалила правильне рішення, обмежуючи пересування російських дипломатів. Він пояснив, що вони не повинні користуватися існуючою в Європі свободою подорожування, оскільки саме цю свободу хочуть знищити.

Сікорський вважає, що війна в Україні завершиться тоді, коли російське керівництво усвідомить: напад на Україну був помилкою, а остаточна мета не варта витрачених коштів і людських життів.

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"Ми ще не дійшли до цього моменту", - констатував міністр закордонних справ.

Він додав, що РФ віддає на війну і озброєння 40% свого бюджету. За його словами, наразі Захід не витримує темп, який визначила Росія.

"Наше завдання - показати Путіну, що ми не такі безнадійні, як він думає. Ми повинні переконати його в цій помилці", - констатував Сікорський.

Рішення Польщі про обмеження на пересування російських дипломатів всередині країни

У понеділок, 27 травня, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС повідомив, що Варшава вводить обмеження на пересування російських дипломатів по території країни. Відповідне обмеження стосуватиметься усіх російських дипломатів, окрім посла РФ.

На цей крок влада країни пішла через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі.

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