Макрон хоче створити європейську коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну, - Le Monde

Президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

Про це з посиланням на джерела пише газета Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі конкретного рішення у Парижі немає, проте консультації тривають. Газета пише, що найближчими днями консультації з цього питання мають прискоритися, оскільки президент Макрон хоче оголосити про своє рішення під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Нормандії 6 червня.

Як пише Le Monde, питання відправлення західних військових інструкторів до України Макрон обговорював з під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 28 травня в кулуарах франко-німецької ради міністрів.

Видання додає, що відправка французьких і європейських інструкторів в Україну може бути питанням тижнів, а то й днів.

За задумом Франції, до України спершу можуть прибути кілька сотень фахівців для підготовки саперів або для того, щоб допомогти у навчанні нової моторизованої бригади.

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Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.