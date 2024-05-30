Макрон хоче створити європейську коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну, - Le Monde
Про це з посиланням на джерела пише газета Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наразі конкретного рішення у Парижі немає, проте консультації тривають. Газета пише, що найближчими днями консультації з цього питання мають прискоритися, оскільки президент Макрон хоче оголосити про своє рішення під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Нормандії 6 червня.
Як пише Le Monde, питання відправлення західних військових інструкторів до України Макрон обговорював з під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 28 травня в кулуарах франко-німецької ради міністрів.
Видання додає, що відправка французьких і європейських інструкторів в Україну може бути питанням тижнів, а то й днів.
За задумом Франції, до України спершу можуть прибути кілька сотень фахівців для підготовки саперів або для того, щоб допомогти у навчанні нової моторизованої бригади.
Відправлення французьких інструкторів в Україну
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".
Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.
У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.