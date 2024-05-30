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Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS поромну переправу окупантів у Криму, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

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Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Керченська переправа після удару ракет ATACMS
Керченська переправа після удару ракет ATACMS

Як зазначили в Генштабі, що переправу прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

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"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - ідеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Andrew Moon
    Планувалось не війна, отака як зараз, а "поглощєніє", як Гітлєр Австрію. 2019 і 73 % дали йому гарантію що це знову можливо.
    Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
  • Andrew Moon
    Відпав борт. Але посадить на саморєзи, ізолєнту і можна плавать...
  • Driver
    УРА ...,
    Слава українським ракетним військам !!!
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