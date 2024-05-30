Пісторіус прибув до України та оголосив про новий пакет допомоги на 500 млн євро
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що Пісторіус мав зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої оголосив про новий пакет німецької зброї на суму пів мільярда євро для підтримки України.
"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", - запевнив він.
Приїзд німецького міністра до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.
Нагадаємо, минулого тижня уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.