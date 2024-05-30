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Пісторіус прибув до України та оголосив про новий пакет допомоги на 500 млн євро

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Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що Пісторіус мав зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої  оголосив про новий пакет німецької зброї на суму пів мільярда євро для підтримки України.

"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", - запевнив він.

Приїзд німецького міністра до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А чого не кажуть про вимоги, які ігнорує наша влада
    Ну не можуть просто приїздити і видавати кошти
  • Ksenia VB
  • G.I. Jane 777
    Тут трохи ІПСО від Washington Post:
    Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.

    За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".

    Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
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