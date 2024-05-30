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Росіяни 14 разів обстріляли протягом дня 7 громад на Сумщині: застосовували артилерію, міномети та БпЛА

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Впродовж 24 травня на Сумщині зафіксували 208 вибухів від 31 ворожого обстрілу
Протягом дня російська армія здійснила 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Білопільська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади та завдав артилерійських обстрілів (8 вибухів).
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (6 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Есманьська громада: був обстріл з мінометів (6 вибухів), завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Свеська громада: завдано мінометного обстрілу (6 вибухів), зафіксований удар з БпЛА (FPV-дрон "камікадзе") (1 вибух).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (6 вибухів).

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Автор: Леся Карпенко

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