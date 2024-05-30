У Білорусі в регіоні, що межує з Київською областю, відпрацювали перехід на "воєнний час"
Про це повідомляє білоруське пропагандистське агентство Белта, інформує Цензор.НЕТ.
Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що Гомельська область Білорусі готова до переходу "на воєнний час". Відповідну заяву чиновник зробив під час навчань пожежного аварійно-рятувального загону Гомельського обласного управління МНС. Навчання проводилися з метою перевірити та вдосконалити ресурсне забезпечення рятувальників та міжвідомчу взаємодію в умовах воєнного стану.
"Перевірено готовність спеціальних формувань, їх укомплектованість та інше. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", - заявив білоруський посадовець.
Худолєєв додав, що навчання виявили напрямки, які потребують низки коректив та оперативного втручання керівництва.
"Ми напрацюємо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, що дадуть нам змогу загалом реалізувати й забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на воєнні рейки", - заявив посадовець.
Він також додав, що аналогічні тренування вже відбулися у двох регіонах. Таким чином, Гомельська область стала третьою.
Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил і ППО. Вони триватимуть до 31 травня.