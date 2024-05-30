У Білорусі в регіоні, що межує з Київською областю, відпрацювали перехід на "воєнний час"

У Гомельській області Білорусі, яка знаходиться за понад 300 кілометрів від Київщини, відпрацювали готовність до переходу на воєнний час.

Про це повідомляє білоруське пропагандистське агентство Белта, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що Гомельська область Білорусі готова до переходу "на воєнний час". Відповідну заяву чиновник зробив під час навчань пожежного аварійно-рятувального загону Гомельського обласного управління МНС. Навчання проводилися з метою перевірити та вдосконалити ресурсне забезпечення рятувальників та міжвідомчу взаємодію в умовах воєнного стану.

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їх укомплектованість та інше. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", - заявив білоруський посадовець.

Худолєєв додав, що навчання виявили напрямки, які потребують низки коректив та оперативного втручання керівництва.

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"Ми напрацюємо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, що дадуть нам змогу загалом реалізувати й забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на воєнні рейки", - заявив посадовець.

Він також додав, що аналогічні тренування вже відбулися у двох регіонах. Таким чином, Гомельська область стала третьою.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, у Білорусі розпочалися спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил і ППО. Вони триватимуть до 31 травня.

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