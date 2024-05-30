Німеччина розглядатиме питання дозволу бити по РФ її зброєю, - Пісторіус

Німеччина розгляне питання дозволу для України завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії.

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи дискусії про дозвіл Україні використовувати на території Росії німецьку зброю, глава німецького оборонного відомства нагадав, що, по-перше, канцлер ФРН Олаф Шольц учора "однозначно" сказав, що німецьку зброю можна застосовувати в "межах міжнародного права".

Також Пісторіус додав, що двосторонні договори існують "не для того, щоб їх публічно обговорювати, проводити якісь "червоні лінії", що терпимо, а що нетерпимо".

"По-третє, це те, що ми будемо розглядати", - сказав німецький міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уряд Німеччини поступово та "обережно" відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні бити німецькою зброєю по військовим цілям території Росії. Крім того, 30 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.

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