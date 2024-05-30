Посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України, - Умєров
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час спільного брифінгу зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Умєров зазначив, що Україна потребує більше систем ППО та ракет до них, щоб протистояти російському терору.
"Ціную вашу ініціативу та заклик до всіх партнерів зміцнювати українську систему ППО. Це наш пріоритет сьогодні, ми потребуємо більше систем ППО, ракет та запчастин, щоб припинити російський терор", - заявив очільник оборонного відомства.
Ще одним пріорітетом для України, за словами міністра, є оновлення існуючих та формування нових підрозділів ЗСУ для боротьби з російськими загарбниками. Очільник Міноборони наголосив, що для їх оснащення потрібно більше броньованої техніки, артилерії та іншого озброєння.
Також Умєров наголосив на важливості для України завдавати удари по території РФ.
"Перед тим, як обговорювати питання щодо ударів Україною по військових об'єктах на території РФ, слід згадати питання Криму та Донбасу. Ці питання повинні бути спрямовані не українській стороні, а партнерам, які забезпечують Україну відповідними видами озброєння", - заявив міністр.
Серед іншого очільник оборонного відомства України подякував Німеччині за участь у коаліціях ППО, бронетехніки, дронів, артилерії та інших.
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Одесу та анонсував пакет підтримки України на 500 мільйонів євро.