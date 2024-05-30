Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини, - Politico

Адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Про це повідомляють джерела видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їм ударів або готуються вдарити по них", — сказав американський чиновник, додавши, що політика щодо дозволу дальніх ударів усередині Росії "не змінилося".

За останні кілька днів США прийняли рішення дозволити Україні "гнучкість" для захисту від атак на кордоні під Харковом, сказав інший чиновник.

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Удари по території РФ американською зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.