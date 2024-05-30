У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю

Ватикан вважає, дозвіл Україні бити по Росії зброєю НАТО може призвести до ескалації конфлікту.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.

"Я думаю, що така можливість має хвилювати всіх тих, кому не байдужа доля нашого світу. Це може призвести до ескалації, яку вже ніхто не зможе контролювати", - сказав держсекретар.

Він додав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні, перш за все над питанням повернення українських дітей на батьківщину.

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