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У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю

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ватикан
Ватикан вважає, дозвіл Україні бити по Росії зброєю НАТО може призвести до ескалації конфлікту.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.

"Я думаю, що така можливість має хвилювати всіх тих, кому не байдужа доля нашого світу. Це може призвести до ескалації, яку вже ніхто не зможе контролювати", - сказав держсекретар.

Він додав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні, перш за все над питанням повернення українських дітей на батьківщину.

Читайте: Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Сергій 59a5fa46
    Як рашка по нас тисячі кабів і сотні ракет лупить в місяць, то нічого, мовчать потвори. Але то лицемірні у*бани в рясах, я просто в їх ненавижу, тьфу ***...
  • Борис Борисюк
    Авжеш, папу хвилює доля його світу. А доля зпаплюженої путлером України. Йому до, під хвоста. Що за лицемірство!
  • Лис Микита 4754e778
    Ну накінець то,а то вже почало здаватись,що Ватікан перестав підтримувати геноцид українців і отримувати щомісячні транші з москви на рахунки банку Ватікана.
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