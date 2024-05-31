Відсутність погодинних відключень електроенергії тимчасова. Незабаром ситуація знову погіршиться, - Кудрицький
Про це в етері "УП" заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Кудрицького, відсутність відключень світла в останні дні травня зумовлена виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Проте незабаром ситуація зміниться, оскільки на плановий ремонт підуть інші енергоблоки АЕС. Ймовірно, що після цього графіки погодинних відключень електроенергії повернуться.
"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - сказав Кудрицький.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що ця зима буде непростою, можливі тривалі відключення електроенергії.