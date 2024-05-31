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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові: 2 людини загинуло ще 13 людей постраждало, серед них 2 дітей (оновлено)

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Росіяни обстріляли житловий будинок на Харківщині
Пізно ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи. Ворог вдарив по житловій інфраструктурі: 2 людини загинуло та ще 13 людей поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав міський голова Ігор Терехов.

"Будьте обережні - у місті чути звуки вибухів!", - закликав він.

За його інформацією, росіяни вдарили у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдруге обстріляли Харків та влучили в пʼятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Згодом, він написав, що внаслідок удару постраждало 8 людей.

Станом на 01:08 кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Незабаром з'явилась інформація про 1 загиблого.

О 01:38 кількість постраждалих збільшилась до 13. Серед них 2 дітей 12 років.

Станом на 01:52 в Харкові вже 2 загиблих.

Нагадаємо, ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи.

Також читайте: Доба на Харківщині: ракетний обстріл Харкова, удари по Малій Данилівці, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах, є поранені

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Папа Франциск,твій вихід.ой,це ж не Бєлгород,тоді все ок.
  • Amber
    Цілодобово гинуть украінці у свох домівках ,
    а політики зі всього світу
    гадають давати чи не давати дозвіл нам для захисту від русофашистів ,
    бракує слів від усього безладу , який діється у світі 🙁
  • Amber
    Кацапстан - це колективний путлєр ,
    а значить вбивати потрібно всіх кацапів 👹
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