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США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш

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Джо Байден
Офіційний представник США підтвердив інформацію про дозвіл Джо Байдена "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у X.

"Офіційний представник США підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським силам, які атакують їх", - написав він.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Тепер ясно,чого так педофіли з Ватікану зашевелились.
  • Dmitry Begemotovich
    Это как тискать на скамейке 18 летнюю студентку. Сначала ничего нельзя, потом только в щечку, потом только в ушко, в губки. Проходит час - и трусы висят на дереве и локти с коленями зеленые. Так и эти...студенты...
  • fresh guacamole
    Головне - почати, а там - діло молоде....
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