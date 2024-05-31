США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш

Офіційний представник США підтвердив інформацію про дозвіл Джо Байдена "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у X.

"Офіційний представник США підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським силам, які атакують їх", - написав він.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території РФ використовуючи надану США зброю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Читайте: Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. ФОТО