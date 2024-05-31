Майже 30% українців живуть в бідності, - Світовий банк
Про це йдеться в звіті Світового Банку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кількість українців, які живуть в бідності, з 2020-го року зросла на 1,8 млн осіб, досягши 29% населення на тлі продовження російського вторгнення, що ослаблює національну економіку", - зазначається в матеріалі.
За підрахунками Світового банку, загалом близько 9 млн українців зараз живуть у бідності. Зростання рівня бідності пов’язане із зниженням працевлаштування, оскільки більш ніж п’ята частина дорослих, які до початку війни працювали, втратили роботу.
При цьому, 85-92% українських лікарень досі повноцінно працюють, попри російські удари.
Крім того, 89% дітей віком 6-18 років продовжують навчання, хоча у регіонах, де найактивніше тривають бойові дії, 72% учнів відвідують заняття онлайн.
Також звіт Світового банку вказує, що 97% пенсійних виплат та 85% трансферів іншої соціальної допомоги здійснюються в Україні вчасно.