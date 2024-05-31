Новини

Ворог завдав ракетного удару по Києву

12 48222
ракети
31 травня, близько 5 години ранку, росіяни обстріляли Київ ракетами. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили.

За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 14 разів обстріляли протягом дня 7 громад на Сумщині: застосовували артилерію, міномети та БпЛА

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Dmitry Klaus
    Звідки йде сухопутний наступ кацапів туди і дозволяють бити
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Яке вам діло в Німеччині?? І для особообдарованих повторюю: ППО, пожежні, швидкі, автобуси для Києва випрошує Кличко. Броньовані швидкі на фронт віддає. Всім іншим, за можливістю ділиться з іншими регіонами. Дорікайте мерам інших міст.
  • govtva
    Главное что лед тронулся наконец и ухе 13 стран тоже дали добро.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини