Росіяни заявили про атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ, там виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що українські дрони атакували нафтобазу в регіоні. Внаслідок чого виникло загоряння трьох цистерн, серед співробітників бази є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Пошкоджено і горять три цистерни з нафтопродуктами. Зараз триває ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Решту співробітників евакуйовано", - написав губернатор.

Він також заявив, що вночі одразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.











Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ вдень повідомили про атаку нібито українського безпілотника на нафтобазу у селищі Прохорівка Бєлгородської області РФ.

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