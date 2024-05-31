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Росіяни заявили про атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ, там виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що українські дрони атакували нафтобазу в регіоні. Внаслідок чого виникло загоряння трьох цистерн, серед співробітників бази є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Пошкоджено і горять три цистерни з нафтопродуктами. Зараз триває ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Решту співробітників евакуйовано", - написав губернатор.

Він також заявив, що вночі одразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Нафтобаза в РФ
Нафтобаза в РФ
Нафтобаза РФ

Місцеві про атаку на нафтобазу
Місцеві про атаку на нафтобазу

Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ вдень повідомили про атаку нібито українського безпілотника на нафтобазу у селищі Прохорівка Бєлгородської області РФ.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Amber
    Гори , гори ясно , кацапня клята 😡
  • ДенКо
    «У нас нефтебаза горит!» « наши парни сила!» це все що треба знати про лаптеногіх ))))
  • Urs
    як палає - видно з космосу. З https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
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