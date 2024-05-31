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Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх

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сінгх,сабріна
Міноборони США не дозволяє Україні використовувати американську зброю по цілях на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила на брифінгу, який відбувся 30 травня о 21:30 за Києвом, спікер Пентагону Сабріна Сінгх.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.

Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Як я і казав - граються у доброго і поганого поліцейського. блінкен у них добряк, а саліван та його речники - погані. Спочатку блінкен шось ляпне обнадійливе для нас, а потім його слова спростовують спікери салівана.

    Реально кончені. І якщо раніше хтось тут намагався цю очевидну дурість виправдати якимись стратегічним міркуваннями, то зараз вже і у них мають зникнути будь-які сумніви щодо притомності цієї так званої "адміністрації". Просто ідіоти, боягузи та нікчеми.

    p.S. До речі, тами у них хусіти вже шостий ріпер збили. Так їм і треба цим тєрпілам...
  • Валентин Коваль 7c749467
    Сюр
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    І снова кавбой праізвьол нє праізвольнає мочєіспусканіє на сваі кавбойскіє сапагі...
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