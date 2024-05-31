Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні. Бити по цілях на території Росії не дозволяємо, - заступниця речника Пентагону Сінгх

Міноборони США не дозволяє Україні використовувати американську зброю по цілях на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила на брифінгу, який відбувся 30 травня о 21:30 за Києвом, спікер Пентагону Сабріна Сінгх.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл.

Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії".

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини.

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