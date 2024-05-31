Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 507 650 осіб (+1390 за добу), 7728 танків, 13140 артсистем, 14935 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб / persons,
- танків ‒ 7728 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22) од,
- артилерійських систем – 13140 (+39) од,
- РСЗВ – 1088 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11)