Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 507 650 осіб (+1390 за добу), 7728 танків, 13140 артсистем, 14935 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.

Автор: Марина Макєєва