Окупанти минулої доби 372 рази вдарили по Запорізькій області. На Миколаївщині обстріляли Очаків

Впродовж доби під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів Запорізькій області. У Миколаївській області вночі 31 травня вдарив по Очакову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог застосував для ударів по регіону різне озброєння. Зокрема:

завдав авіаційний удар по Лобковому;

150 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку Малинівку та Новоандріївку;

11 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку;

210 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Нестерянки.

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Не припиняють окупанти і обстрілів Миколаївської області. Так, близько 2 години ночі 31 травня під ворожим артилерійським обстрілом опинився Очаків, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічний обстріл Харкова: три особи загинули, 23 постраждалі. ФОТОрепортаж