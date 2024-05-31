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Сили ППО знищили ракету "Іскандер-К" та усі "шахеди". ІНФОГРАФІКА

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У ніч проти 31 травня російські загарбники атакували ракетами Харків та Київ, а також здійснили пуски 4 "шахедів" з району Єйська (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, ворог атакував Харків  п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, а Київ -  крилатою ракетою "Іскандер-К", яку запустив з Курської області. Також з району Єйська здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - наголосив Олещук.

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Результат роботи ППО вночі 31 травня

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Казань, РФ. У районі заводу «Казаньоргсинтез» стався вибух, також помічений невідомий БпЛА, - росЗМІ. Відстань від України - більше 1200 км.
  • Виктор Дийнега
    Татарстан прямо зараз атакують невідомі БПЛА https://t.me/pecherymordora356
  • Виталий Головченко 5e5f3312
    збивати їх літаки в небі раісі до пусків кабів по Харкову, фігачить аеродроми з літаками не тільки в Криму, передати привіти хаймарсами всім польовим таборам і військовим базам в белгородській, воронезкій, курскій, брянскій, ростовскій обл... дронами це не зробити. потрібні ракети і вони є, треба дозвіл
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