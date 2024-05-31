Ракетний обстріл Харкова: загинули 6 осіб, під завалами можуть перебувати до 4 людей (оновлено)

У Харкові продовжується аварійно-рятувальна операція. Під завалами зруйнованого будинку знайдено тіла двох загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло загиблої людини.

Усього в наслідок нічного ракетного удару загинуло 4 людей, постраждалих - 25", - йдеться в повідомленні

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, під завалами можуть перебувати ще четверо людей.

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"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб.















