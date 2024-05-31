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Ракетний обстріл Харкова: загинули 6 осіб, під завалами можуть перебувати до 4 людей (оновлено)

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У Харкові продовжується аварійно-рятувальна операція. Під завалами зруйнованого будинку знайдено тіла двох загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло загиблої людини.

Усього в наслідок нічного ракетного удару загинуло 4 людей, постраждалих - 25", - йдеться в повідомленні

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, під завалами можуть перебувати ще четверо людей.

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"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб.

Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • володимир омельянов
    Ось так рашиська орда знищує Харків ,убивають мирних громадян руйнують житлові будинки і інфраструктуру ,а де дії влади, чому Україна не збирає ген. асамблеї ООН ? ( я розумію нікчемність цієї організації) але треба доносити до світової спільноти про геноцид рашиських варварів проти українського народу і це треба було зробит ще місяць тому ,ворог відчув свою безкарність.
  • U A 03b737e8
    Потворам рошистським смерть
  • Elеnа Elena 4a771b3b
    ******** рашистські. Влада, де ППО для міста??
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