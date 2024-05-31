Рашисти минулої доби вдарили по 22 населених пунктах Херсонщини та обстріляли Херсон: 1 людина загинула

Минулої доби російські окупанти обстріляли 22 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Так, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове і Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків.

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Зазначається, що зафіксовані влучання у навчальний заклад, виправну установу, газопровід та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, додав Прокудін.