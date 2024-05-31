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Ракетний удар по Києву: уламками зруйновано трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі

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У Києві зруйновано трансформаторну підстанцію
Унаслідок обстрілу Києва 31 травня уламками ракет пошкоджено електромережу та повністю зруйновано трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло мешканцям.

"О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", - додали у ДТЕК.

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Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Грицько Злий
    Вже як кацапи пишуть. Ну так і напишіть шо про*бали... Ну буває так, що тут поробиш?... Але як це уламки і саме по електропідстанції гепнули? Прикро звичайно, але ще ніде і ніхто 100 відсотково не збивав ракети, так для чого брехати шо уламки?
  • Randall Flag da70119e
    Нічого собі "уламками повністю зруйновано"... Так збили чи не збили ракету?
  • Hulio
    Й**бнути по москві. Це актуально.
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