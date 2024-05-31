Ракетний удар по Києву: уламками зруйновано трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі
30 77521
Унаслідок обстрілу Києва 31 травня уламками ракет пошкоджено електромережу та повністю зруйновано трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло мешканцям.
"О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.