Ракетний удар по Києву: уламками зруйновано трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі

Унаслідок обстрілу Києва 31 травня уламками ракет пошкоджено електромережу та повністю зруйновано трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло мешканцям.

"О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", - додали у ДТЕК.

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Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.