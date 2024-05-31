Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії, - Reuters

Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі – присутність на конференції і України, і Росії.

Цього тижня Китай повідомив дипломатам, що їхні умови включають визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх пропозицій.

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня пройде дводенна конференція високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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