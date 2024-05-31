Нафтові термінали у Краснодарському краї РФ уразили ракетами "Нептун" та БПЛА, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.



Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун", - йдеться в повідомленні.

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Наразі точність ураження цілей дорозвідується. Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання.

У Генштабі зазначили, що ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ.

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