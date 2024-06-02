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ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії - 38 940 окупантів та 1 160 артсистем, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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Російські окупанти
Українські воїни знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість знищеної російської артилерії за один місяць.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у публікації Міноборони на сторінці у Х (Twitter).

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Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Також у травні було ліквідовано на війні проти України 38 940 російських солдатів. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року
Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Є таке повідомлення:
    @ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
    Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
    Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
    Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
    Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."

    https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900

    з
  • Василь Воробець
    Просто побільшало й снарядів на фронті,а це дуже важливо
  • Amber
    Чим більше кацапів і іхньоі техніки піде до пекла ,
    тим краще для України 🙁
    Слава Украіні !!
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