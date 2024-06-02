На Запоріжжі російські окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство с/г "молодой республіки".
Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога.
Ворог систематично веде політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм "сподобалося", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що окупанти планують вилучити понад 950 земельних ділянок у Криму на потреби Міноборони РФ.