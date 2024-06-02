На Запоріжжі російські окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство с/г "молодой республіки".

Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога.

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Ворог систематично веде політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм "сподобалося", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують вилучити понад 950 земельних ділянок у Криму на потреби Міноборони РФ.