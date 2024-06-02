Більше свіжих фруктів і нові вимоги до якості борошна, макаронів, консервів та ковбаси: у Міноборони прокоментували зміни у харчуванні військовослужбовців

У раціоні українських воїнів, згідно останніх змін Міноборони, має збільшитися кількість свіжих фруктів, а якість продуктів повинна стати вищою.

Як розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, Державний оператор тилу вже розпочав тендерні процедури на друге півріччя 2024 року, оскільки, які і раніше, пріоритетом залишається своєчасність постачання харчування для нашого війська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

За словами Кліменкова, дуже велика увага приділена якості харчування, тому вже частково змінений каталог харчування, туди додали деякі важливі позиції: по крупах, рибних консерва та рибі.

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Заступник міністра зазначив, що ввели нові вимоги до продуктів для підвищення їх якості. Це стосується борошна, макаронних виробів, рибних консерв, ковбаси, так як ці продукти харчування мають бути тільки найвищої якості. Крім іншого, буде врахована й сезонна складова, і свіжих фруктів має стати більше. Велика частина консервованих фруктів будуть замінені на свіжі.

Усі постачальники визначаються через конкурентні торги на платформі Prozorro. Із постачальником-переможчем укладається контракт, де прописуються всі важливі вимоги. Зокрема, це якість, вчасність харчування і жорстке контролювання дотримання вимог цього контракту.

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"Якщо постачальник не виконує контрактні зобов’язання, то з ним розривається угода, накладаються штрафні санкції. Для того, щоб не було маніпулювання каталогом, не було навіть можливості встановлення необґрунтовано завищених цін на продукти харчування, Державний оператор тилу увів граничні ціни", – додав Кліменков.