Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 509 860 осіб (+1080 за добу), 7765 танків, 13233 артсистеми, 14 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7765 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
- артилерійських систем – 13233 (+49) од,
- РСЗВ – 1089 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2195 (+14)