Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 509 860 осіб (+1080 за добу), 7765 танків, 13233 артсистеми, 14 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.

Автор: Марина Макєєва