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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 509 860 осіб (+1080 за добу), 7765 танків, 13233 артсистеми, 14 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 509 860 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
  • артилерійських систем  – 13233 (+49) од,
  • РСЗВ – 1089 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2195 (+14)

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

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    Минув 3752 день москальсько-української війни.
    214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
    Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
    Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Urs
    середньодобові втрати кацапів у найближчі місяці не будуть знижуватись до тисячі на добу.
  • Urs
    по техниці минула доба врожайна.. По ППО шість - це дуже добре.
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