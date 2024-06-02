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Війни з Китаєм можна уникнути, потрібно розмовляти з Пекіном, - глава Пентагону Остін

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остін,ллойд
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що попри зростання напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм не є неминучою: "необхідно спілкуватися один з одним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це очільник Пентагону заявив на міжнародній безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі 1 червня.

"На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є неминучою", - сказав Остін наступного дня після того, як він понад годину зустрічався в кулуарах з главою Міноборони Китаю Дун Цзюнем.

Розкривати деталі цієї розмови глава Міноборони США не став, але наголосив на її важливості.

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків, які можуть вийти з-під контролю", - заявив він.

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Остін додав, що "не всі розмови будуть приємними, але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", запевнивши, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме захист прав країн регіону та їхній доступ до своїх виключних економічних зон.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    Блін, лохи якісь. А з чого ви вирішили що поки Китай з вами розмовляє він не готується до війни? Що з РФ що з Китаєм - розмовляти вони хочуть. А вас вони тримають за ідіотів - і правду мають
  • fresh guacamole
    "Не вірю я у силу слова, а вірю я у силу піздюлєй"
    (С) Митець
  • Urs
    уникнути не вдасться, бо ***** вони такими темпами будують такий флот... Чи оті всі корита у судобудівних доках по всьому узбережжю після ваших розмов почнуть різати на метал для свого автопрому, який буде імпортувати авто до вас?
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