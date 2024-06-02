Війни з Китаєм можна уникнути, потрібно розмовляти з Пекіном, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що попри зростання напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм не є неминучою: "необхідно спілкуватися один з одним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це очільник Пентагону заявив на міжнародній безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі 1 червня.

"На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є неминучою", - сказав Остін наступного дня після того, як він понад годину зустрічався в кулуарах з главою Міноборони Китаю Дун Цзюнем.

Розкривати деталі цієї розмови глава Міноборони США не став, але наголосив на її важливості.

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків, які можуть вийти з-під контролю", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка Китаєм Росії дуже впливає на ситуацію на полі бою в Україні. У Європі розуміють загрози, - Блінкен

Остін додав, що "не всі розмови будуть приємними, але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", запевнивши, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме захист прав країн регіону та їхній доступ до своїх виключних економічних зон.