ППО вночі знищила 24 "шахеди" з 25. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 2 червня російські загарбники атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К", зенітною керованою ракетою С-300, а також 25 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запустили з мису Чауда (Крим), Єйська та Приморсько-Ахатарська.

Автор: Марина Макєєва