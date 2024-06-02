Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, погрожує іншим країнам блокадою, - Зеленський

Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 106 країн світу.

"І це на високому рівні, рівні лідерів, представників своїх держав", - сказав Зеленський.

При цьому Росія не полишає спроб зірвати саміт, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту.

"Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія - ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Кремль намагається не допустити проведення заходу, в якому будуть порушені питання "навіть не про оборонну допомогу Україні, а просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру".

"І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру", - розповів Зеленський.

Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про ППО і дозвіл бити по РФ. ФОТОрепортаж