Окупанти запускають КАБи на Харківщину

Зранку 2 червня 2024 року російські війська запускають керовані авіабомби у напрямку Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць щодо обстрілу КАБами Харківщини наразі немає.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 1 червня російські загарбники вдарили по селу Чайківка Харківського району. Поранень зазнала 45-річна місцева жителька.