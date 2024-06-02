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Екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють, - Yasno

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Зранку 2 червня 2024 року екстрені відключення світла застосовуються по всій країні.

Про це повідомив у фейсбуку генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, - інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні", - зазначив він.

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла.

екстрені відключення 2 червня 2024 року

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Влад 80947f19
    решили поіпати мозок після підвищення,щоб люди переключили свою увагу на відсутність світла з роздіваючого тарифу ,дегенерати вже напряму вказають що населення ім вже не цікаве,бо з ростом тарифу сплати тільки впадуть,і гонять світло до єс
  • Frol Fedoroff
    все просто. Раніше треба було щось продати щоб щось заробити. З новими тарифами можно продавати електрику в Україні вдвічі менше, а отримати стільки ж. А саму електрику продати за Євро у ЄС. Це новий рівень зелених шахраїв
  • Alex Nosov dd1cb531
    Касатик ты недалекий, дело в том что подорожание е/е автоматически подтянет за собой в 2 раза цены и тарифы на все в том числе на хлеб и на доллар. Вангую что через месяц-два будет повышение цен на газ. Так что ты не только не купишь себе две пачки сигарет а положишь на полку зубы. А кто и до сих пор особо не шиковал тот вообще будет писю сосать
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